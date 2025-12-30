Уряд скоротив терміни повернення акцизів: як це вдарить по бізнесу

Рішення уряду скоротити термін повернення паперових акцизних марок погіршує умови ведення бізнесу та може призвести до значних фінансових втрат.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в заяві Міжнародної торгової палати України (ICC Ukraine).

Міжнародна торгова палата України розкритикувала рішення Кабміну скоротити граничний термін повернення невикористаних і пошкоджених паперових акцизних марок після запуску системи еАкциз.

У палаті вважають, що це рішення створює додатковий тиск на бізнес.

"Рішення скоротити період повернення невикористаних та пошкоджених паперових акцизних марок призведе до значних фінансових втрат для бізнесу", - заявили в ICC Ukraine.

В організації зазначили, що за статистикою близько 5% паперових акцизних марок пошкоджуються під час виробництва або транспортування продукції, а відшкодувати сплачений наперед акциз у стислі строки буде проблематично.

Ще 10 листопада 2025 року ICC Ukraine зверталася до міністра фінансів та голови Державної податкової служби з пропозицією продовжити термін повернення марок до 12 місяців - до 1 листопада 2027 року. Це, за заявою асоціації, відповідало б логіці тривалого перехідного періоду.

"Попри рекомендації бізнесу, уряд не лише не врахував пропозицію, а й скоротив період із раніше заявлених восьми місяців до шести", - наголосили в торговій палаті.

Там вважають, що це рішення особливо ускладнює діяльність виробників та імпортерів підакцизної продукції в умовах повномасштабної війни. Значна частина виробничих потужностей розташована за межами України, що ускладнює логістику, облік і повернення марок до податкових органів.

Серед можливих наслідків для бізнесу в ICC Ukraine назвали додаткові фінансові ризики через наявність паперових марок без права на їх повернення, зростання адміністративного навантаження на тлі військового та економічного стресу та порушення принципів справедливого переходу до системи еАкцизу, оскільки бізнесу надано недостатньо часу попри обіцянки про адаптивний перехід.