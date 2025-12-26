Запуск е-Акцизу відклали на наступний рік: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України 26 грудня ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності рішень уряду щодо запровадження в країні системи електронного акцизу (е-Акциз). Терміни перенесли з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

"Сьогодні, 26 грудня 2025 року, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності актів Уряду щодо запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Це рішення забезпечує бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування", - сказано у повідомленні.

Відтепер електронну систему контролю та електронні акцизні марки обов'язково потрібно буде використовувати не з 1 січня, а тільки з 1 листопада 2026 року. Водночас продовжили період тестування програмного забезпечення системи - до 11 жовтня 2026 року.

Також продовжено можливість замовляти та використовувати старі, паперові акцизні марки. Граничний термін повернення старих паперових марок встановлено на 1 травня 2027 року. Це гарантує безперервність як виробництва, так і торгівлі.

"Оновлена постанова також впроваджує додатковий стандарт якості друку для електронної марки. Тепер графічний елемент (DataMatrix-код) може відповідати грейду B згідно зі стандартом ISO/IEC 29158 (раніше вимагався лише грейд 2 за ISO/IEC 15415). Це розширює технічні можливості для нанесення маркування", - зазначається у повідомленні.

Загалом, зміни дозволять без поспіху завершувати технічне налаштування системи, забезпечити сталі надходження акцизного податку та виконати вимоги законодавства. При цьому вдасться уникнути створення операційних ризиків для легального бізнесу.