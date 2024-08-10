Українець Середа пробився у фінал Олімпіади-2024 в стрибках у воду

Український спортсмен Олексій Середа кваліфікувався у фінал олімпійських змагань в стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

18-річний атлет потрапив до топ-12 стрибунів у воду в індивідуальних змаганнях. Українець набрав 405.05 балів. Середа пробився у фінал завдяки вдалій останній, шостій спробі. За неї він набрав 86.40 очок, уперше за змагання перетнувши рубіж 80-ти пунктів. Зрештою, очковий запас юного спортсмена склав понад 4 бали. Безумовним лідером півфіналу став китаєць Ю Цао. Він набрав 504.00 пункти. Його співвітчизник Ян Хао фінішував другим (490.55 балів). Замкнув трійку претендентів японський стрибун у воду Рікуто Тамаї, який набрав 477.00 очок. Олімпіада-2024, стрибки у воду, вишка, 10 м, 1/2 фіналу, чоловіки: Ю Цао (Китай) – 504.0 бали Ян Хао (Китай) – 490.55 Рікуто Тамаї (Японія) – 477.00 ...11. Олексій Середа (Україна) – 405.05