ua en ru
Сб, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинец Середа пробился в финал Олимпиады-2024 в прыжках в воду

Париж, Суббота 10 августа 2024 13:06
UA EN RU
Украинец Середа пробился в финал Олимпиады-2024 в прыжках в воду Фото: Алексей Середа продолжит выступления на Олимпийских играх (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский спортсмен Алексей Середа квалифицировался в финал олимпийских соревнований в прыжках в воду из 10-метровой вышки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

18-летний атлет попал в топ-12 прыгунов в воду в индивидуальных соревнованиях. Украинец набрал 405.05 баллов.

Середа пробился в финал благодаря удачной последней, шестой попытке. За нее он набрал 86.40 очков, впервые за соревнование пересек рубеж 80-ти пунктов. В конце концов, очковый запас юного спортсмена составил более 4 баллов.

Безусловным лидером полуфинала стал китаец Ю Цао. Он набрал 504:00 пункта. Его соотечественник Ян Хао финишировал вторым (490.55 баллов). Замкнул тройку претендентов японский прыгун в воду Рикуто Тамаи, набравший 477.00 очков.

Олимпиада-2024, прыжки в воду, вышка, 10 м, 1/2 финала, мужчины:

  1. Ю Цао (Китай) – 504.0 балла
  2. Ян Хао (Китай) – 490.55
  3. Рикуто Тамаи (Япония) – 477.00

...11. Алексей Середа (Украина) – 405.05

К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед