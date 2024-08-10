Украинец Середа пробился в финал Олимпиады-2024 в прыжках в воду
Украинский спортсмен Алексей Середа квалифицировался в финал олимпийских соревнований в прыжках в воду из 10-метровой вышки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
18-летний атлет попал в топ-12 прыгунов в воду в индивидуальных соревнованиях. Украинец набрал 405.05 баллов.
Середа пробился в финал благодаря удачной последней, шестой попытке. За нее он набрал 86.40 очков, впервые за соревнование пересек рубеж 80-ти пунктов. В конце концов, очковый запас юного спортсмена составил более 4 баллов.
Безусловным лидером полуфинала стал китаец Ю Цао. Он набрал 504:00 пункта. Его соотечественник Ян Хао финишировал вторым (490.55 баллов). Замкнул тройку претендентов японский прыгун в воду Рикуто Тамаи, набравший 477.00 очков.
Олимпиада-2024, прыжки в воду, вышка, 10 м, 1/2 финала, мужчины:
- Ю Цао (Китай) – 504.0 балла
- Ян Хао (Китай) – 490.55
- Рикуто Тамаи (Япония) – 477.00
...11. Алексей Середа (Украина) – 405.05
К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.
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