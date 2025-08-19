UA

Українець Сачко не зміг: US Open-2025 без нашого тенісиста

Віталій Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Катерина Урсатій

Найкращий тенісист України Віталій Сачко не зміг подолати стартовий бар’єр відбору на US Open-2025. У першому раунді кваліфікації на Відкритому чемпіонаті США з тенісу-2025 Віталій Сачко (№222 ATP) поступився представнику Японії Таро Даніелю (№167ATP).

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

US Open-2025. Кваліфікація. Перший раунд
Таро Даніель (№167 ATP, Японія) - Віталій Сачко (№222 ATP, Україна) - 2:0 (6:1, 7:5)

Сачко зупинився на старті кваліфікації US Open

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:5 на користь японця. У першій партії Даніель повністю контролював хід гри, тоді як у другому сеті Сачко зумів нав’язати боротьбу, відіграв матч-пойнт та зрівняти рахунок з 1:4 до 5:5. Проте вирішальні два гейми залишилися за суперником.

За матч українець виконав 4 подачі навиліт, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 2 брейки. Його опонент відповів 5 ейсами, трьома подвійними і зробив 5 брейків.

Це була перша очна зустріч тенісистів. Для Сачка це другий виступ у кваліфікації US Open – у 2023 році він також зупинився у стартовому колі. Відтоді жоден представник України не грав у чоловічому відборі на турнірі Великого шолома в США.

Таро Даніель продовжить боротьбу за вихід до основної сітки й у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Шідех (№225 ATP, Франція) – Штруфф (№145 ATP, Німеччина).

Про Віталія Сачка

  • Наразі є першою ракеткою України.
  • Найвищий рейтинг в одиночному розряді - 156-те місце (31 липня 2023 року), у парному - 122-ге місце (28 липня 2025 року).
  • Дебютував в основній сітці ATP у 2020 році на Erste Bank Open.
  • У 2021 році досяг вперше топ-250, виходив у фінали турнірів Challenger у Лугано та Перуджі, виграв титул у парному розряді.
  • У 2023 році здобув перший одиночний титул Challenger на Відкритому чемпіонаті Братислави, піднявшись до 187-го місця в рейтингу.
  • Брав участь у основних сітках ATP на Generali Open Kitzbühel та Відкритому чемпіонаті Женеви і Софії, де змагався з топ-гравцями, але поки що не пробився в топ-100.

У жіночій кваліфікації цього року візьмуть участь три українські тенісистки, і їхні суперниці вже визначені.

Раніше повідомили, що Костюк і Ястремська зробили ривок у світовому рейтингу WTA перед US Open.

Також читайте, що легендарний Федерер оголосив про сенсаційне повернення на корт.

Теніс