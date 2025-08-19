Українець Сачко не зміг: US Open-2025 без нашого тенісиста

US Open-2025. Кваліфікація. Перший раунд

Таро Даніель (№167 ATP, Японія) - Віталій Сачко (№222 ATP, Україна) - 2:0 (6:1, 7:5)

Сачко зупинився на старті кваліфікації US Open

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:5 на користь японця. У першій партії Даніель повністю контролював хід гри, тоді як у другому сеті Сачко зумів нав’язати боротьбу, відіграв матч-пойнт та зрівняти рахунок з 1:4 до 5:5. Проте вирішальні два гейми залишилися за суперником.

За матч українець виконав 4 подачі навиліт, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 2 брейки. Його опонент відповів 5 ейсами, трьома подвійними і зробив 5 брейків.

Це була перша очна зустріч тенісистів. Для Сачка це другий виступ у кваліфікації US Open – у 2023 році він також зупинився у стартовому колі. Відтоді жоден представник України не грав у чоловічому відборі на турнірі Великого шолома в США.

Таро Даніель продовжить боротьбу за вихід до основної сітки й у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Шідех (№225 ATP, Франція) – Штруфф (№145 ATP, Німеччина).

Про Віталія Сачка