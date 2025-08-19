Украинец Сачко не смог: US Open-2025 без нашего теннисиста

US Open-2025. Квалификация. Первый раунд

Таро Даниэль (№167 ATP, Япония) - Виталий Сачко (№222 ATP, Украина) - 2:0 (6:1, 7:5)

Сачко остановился на старте квалификации US Open

Поединок длился 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 в пользу японца. В первой партии Даниэль полностью контролировал ход игры, тогда как во втором сете Сачко сумел навязать борьбу, отыграть матч-пойнт и сравнять счет с 1:4 до 5:5. Однако решающие два гейма остались за соперником.

За матч украинец выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейка. Его оппонент ответил 5 эйсами, тремя двойными и сделал 5 брейков.

Это была первая очная встреча теннисистов. Для Сачко это второе выступление в квалификации US Open - в 2023 году он также остановился в стартовом круге. С тех пор ни один представитель Украины не играл в мужском отборе на турнире Большого шлема в США.

Таро Даниэль продолжит борьбу за выход в основную сетку и в следующем раунде встретится с победителем пары Шидех (№225 ATP, Франция) - Штруфф (№145 ATP, Германия).

О Виталии Сачко