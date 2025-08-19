RU

Украинец Сачко не смог: US Open-2025 без нашего теннисиста

Виталий Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Екатерина Урсатий

Лучший теннисист Украины Виталий Сачко не смог преодолеть стартовый барьер отбора на US Open-2025. В первом раунде квалификации на Открытом чемпионате США по теннису-2025 Виталий Сачко (№222 ATP) уступил представителю Японии Таро Даниэлю (№167ATP).

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

US Open-2025. Квалификация. Первый раунд
Таро Даниэль (№167 ATP, Япония) - Виталий Сачко (№222 ATP, Украина) - 2:0 (6:1, 7:5)

Сачко остановился на старте квалификации US Open

Поединок длился 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 в пользу японца. В первой партии Даниэль полностью контролировал ход игры, тогда как во втором сете Сачко сумел навязать борьбу, отыграть матч-пойнт и сравнять счет с 1:4 до 5:5. Однако решающие два гейма остались за соперником.

За матч украинец выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейка. Его оппонент ответил 5 эйсами, тремя двойными и сделал 5 брейков.

Это была первая очная встреча теннисистов. Для Сачко это второе выступление в квалификации US Open - в 2023 году он также остановился в стартовом круге. С тех пор ни один представитель Украины не играл в мужском отборе на турнире Большого шлема в США.

Таро Даниэль продолжит борьбу за выход в основную сетку и в следующем раунде встретится с победителем пары Шидех (№225 ATP, Франция) - Штруфф (№145 ATP, Германия).

О Виталии Сачко

  • Сейчас является первой ракеткой Украины.
  • Самый высокий рейтинг в одиночном разряде - 156-е место (31 июля 2023 года), в парном - 122-е место (28 июля 2025 года).
  • Дебютировал в основной сетке ATP в 2020 году на Erste Bank Open.
  • В 2021 году достиг впервые топ-250, выходил в финалы турниров Challenger в Лугано и Перудже, выиграл титул в парном разряде.
  • В 2023 году добыл первый одиночный титул Challenger на Открытом чемпионате Братиславы, поднявшись до 187-го места в рейтинге.
  • Участвовал в основных сетках ATP на Generali Open Kitzbühel и Открытом чемпионате Женевы и Софии, где соревновался с топ-игроками, но пока не пробился в топ-100.

В женской квалификации в этом году примут участие три украинские теннисистки, и их соперницы уже определены.

Ранее сообщили, что Костюк и Ястремская сделали рывок в мировом рейтинге WTA перед US Open.

Также читайте, что легендарный Федерер объявил о сенсационном возвращении на корт.

УкраинаТеннис