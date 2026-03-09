Українець незвичним способом втік до Румунії

Зазначається, що Інцидент стався в неділю вранці, 8 березня, в населеному пункті Фретауцій-Вікі, що у повіті Сучава. Відомо, що 31-річний громадянин України приземлив свій літак на полі, що на окраїні населеного пункту.

На місце події виїхали співробітники прикордонної поліції, що працюють у цьому районі, а також екіпажі поліції. Чоловіка доставили до штаб-квартири Сектору прикордонної поліції Вікову-де-Сус для подальшого розслідування.

За даними ЗМІ, проти нього порушено кримінальну справу за "шахрайський перетин державного кордону" та "пілотування літака особою, яка не має необхідних документів на сертифікацію".

Схеми незаконного виїзду з України

Нагадаємо, нещодавно у словацькому місті Кошице поліція затримала 23-річного українця, який намагався вкрасти круасани. Пізніше з'ясувалося, що він перебуває в міжнародному розшуку. На батьківщині його підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон.