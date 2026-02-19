ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Кордон з Румунією частково перекрили: кого не пропускають

Четвер 19 лютого 2026 11:54
UA EN RU
Кордон з Румунією частково перекрили: кого не пропускають Фото: кордон з Румунією частково перекрили (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 19 лютого, на українсько-румунському кордоні ввели тимчасові обмеження для руху транспорту. Причина - погіршення ситуації на дорогах через снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Читайте також: Синоптики попередили про небезпечну погоду: де в Україні завтра до -19 та ожеледиця

За даними прикордонної поліції Румунії, через негоду та рясні опади наразі призупинено оформлення вантажних автомобілів, а також транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення.

Мова йде про роботу пункту пропуску "Ісакча", який є суміжним з українським пунктом пропуску "Орлівка".

На цей момент перетнути кордон у цьому напрямку дозволено лише водіям легкових автомобілів.

Прикордонники закликають водіїв та перевізників враховувати ці обмеження під час планування поїздок та обрання маршрутів.

Про повне відновлення пропускних операцій у ДПСУ обіцяють повідомити додатково, щойно погодні умови стабілізуються.

Негода в Україні

Різке погіршення погоди спричинило серйозні проблеми в різних регіонах України: від небезпечної ожеледиці до неочікуваних підтоплень.

Через складні дорожні умови на багатьох автошляхах довелося вводити обмеження для транспорту.

Зокрема, на трасі М-15 Одеса–Рені тимчасово заборонили рух автобусів, мікроавтобусів та вантажівок, що прямують до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Суворі заходи ввели і в Полтавській області, де через сильні опади рух будь-якого транспорту на окремих ділянках доріг повністю обмежили.

Водночас Миколаївська область після морозів та снігопадів зіткнулася з новою бідою - масовими підтопленнями.

Через танення снігу та дощі вода почала заливати населені пункти у трьох районах: Баштанському, Вознесенському та Первомайському.

Детальніше про прогноз погоди на цей тиждень - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Негода в Україні ДПСУ Кордон з Україною
Новини
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"