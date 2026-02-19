Кордон з Румунією частково перекрили: кого не пропускають
Сьогодні, 19 лютого, на українсько-румунському кордоні ввели тимчасові обмеження для руху транспорту. Причина - погіршення ситуації на дорогах через снігопади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.
За даними прикордонної поліції Румунії, через негоду та рясні опади наразі призупинено оформлення вантажних автомобілів, а також транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення.
Мова йде про роботу пункту пропуску "Ісакча", який є суміжним з українським пунктом пропуску "Орлівка".
На цей момент перетнути кордон у цьому напрямку дозволено лише водіям легкових автомобілів.
Прикордонники закликають водіїв та перевізників враховувати ці обмеження під час планування поїздок та обрання маршрутів.
Про повне відновлення пропускних операцій у ДПСУ обіцяють повідомити додатково, щойно погодні умови стабілізуються.
Негода в Україні
Різке погіршення погоди спричинило серйозні проблеми в різних регіонах України: від небезпечної ожеледиці до неочікуваних підтоплень.
Через складні дорожні умови на багатьох автошляхах довелося вводити обмеження для транспорту.
Зокрема, на трасі М-15 Одеса–Рені тимчасово заборонили рух автобусів, мікроавтобусів та вантажівок, що прямують до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
Суворі заходи ввели і в Полтавській області, де через сильні опади рух будь-якого транспорту на окремих ділянках доріг повністю обмежили.
Водночас Миколаївська область після морозів та снігопадів зіткнулася з новою бідою - масовими підтопленнями.
Через танення снігу та дощі вода почала заливати населені пункти у трьох районах: Баштанському, Вознесенському та Первомайському.
