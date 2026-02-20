Спіймали на круасані. Українця, який вивозив чоловіків до Європи, затримали у Словаччині

У словацькому місті Кошице поліція затримала 23-річного українця Михайла Б., який намагався вкрасти круасани. Пізніше з'ясувалося, що він перебуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korzar .

Дрібна крадіжка викрила організатора схеми

За звичайних обставин інцидент у супермаркеті вважався б адміністративним проступком, за який затриманого відпустили б.

Однак під час ідентифікації особи поліцейські виявили, що молодий чоловік значиться в базі Інтерполу з "червоним повідомленням".

На батьківщині Михайла підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон.

Деталі кримінальної справи

За даними слідства, у січні 2022 року підозрюваний разом зі спільником вивіз з України трьох своїх земляків.

На заправці в селі Білки (Закарпатська область) він посадив трьох чоловіків у Mercedes Benz E 320 і потім перевіз їх до села Дийда Берегівського району, розташованого біля кордону з Угорщиною.

Чоловікам надали детальні інструкції та маршрут, як обійти прикордонні патрулі. За виконання цієї операції підозрюваний мав отримати винагороду в розмірі 2000 євро.

Що чекає на затриманого

Кошицький крайовий суд клопотання прокуратури і помістив українця під попередній арешт. На батьківщині йому загрожує до семи років позбавлення волі.