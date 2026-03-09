Украинец необычным способом сбежал в Румынию

Украинец сбежал в Румынию на небольшом самолете. Пересекая границу с Черновицкой областью, "беглецу" грозят сразу два уголовных дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром, 8 марта, в населенном пункте Фретауций-Вики, что в уезде Сучава. Известно, что 31-летний гражданин Украины приземлил свой самолет на поле, что на окраине населенного пункта.
На место происшествия выехали сотрудники пограничной полиции, работающие в этом районе, а также экипажи полиции. Мужчину доставили в штаб-квартиру Сектора пограничной полиции Викову-де-Сус для дальнейшего расследования.
По данным СМИ, против него возбуждено уголовное дело за "мошенническое пересечение государственной границы" и "пилотирование самолета лицом, не имеющим необходимых документов на сертификацию".
Напомним, недавно в словацком городе Кошице полиция задержала 23-летнего украинца, который пытался украсть круассаны. Позже выяснилось, что он находится в международном розыске. На родине его подозревают в незаконной переправке мужчин через государственную границу.
Также ранее ранее Bihus.Info обнародовало расследование схемы незаконного выезда военнообязанных за границу под видом участников творческой команды певца Петра Черного.
Кроме того, украинские пограничники заявили о задержании группы мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Во время задержания двое правонарушителей пытались убежать, поэтому пограничникам пришлось осуществить предупредительные выстрелы вверх.