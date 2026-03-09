Украинец необычным способом сбежал в Румынию

Украинец сбежал в Румынию на небольшом самолете. Пересекая границу с Черновицкой областью, "беглецу" грозят сразу два уголовных дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром, 8 марта, в населенном пункте Фретауций-Вики, что в уезде Сучава. Известно, что 31-летний гражданин Украины приземлил свой самолет на поле, что на окраине населенного пункта.

На место происшествия выехали сотрудники пограничной полиции, работающие в этом районе, а также экипажи полиции. Мужчину доставили в штаб-квартиру Сектора пограничной полиции Викову-де-Сус для дальнейшего расследования.

По данным СМИ, против него возбуждено уголовное дело за "мошенническое пересечение государственной границы" и "пилотирование самолета лицом, не имеющим необходимых документов на сертификацию".

Схемы незаконного выезда из Украины

Напомним, недавно в словацком городе Кошице полиция задержала 23-летнего украинца, который пытался украсть круассаны. Позже выяснилось, что он находится в международном розыске. На родине его подозревают в незаконной переправке мужчин через государственную границу.