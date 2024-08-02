Українець Кохан пройшов у фінал змагань з метання молота на Олімпіаді

Український легкоатлет Михайло Кохан зміг пройти кваліфікаційний раунд змагань з метання молота. Він вийшов у фінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Кваліфікаційний раунд проходив у форматі двох груп з 16 спортсменів. У групу з українцем потрапив переможець минулої Олімпіади на змаганнях з метання молота поляк Войцех Новицький.

Для того, щоб пройти у фінальний раунд, спортсмени мали кинути молот на дистанцію понад 77 метрів або ж увійти до 12 найкращих серед учасників змагань обох груп.

Кохан уже з другої спроби кинув молот на відстань 77,42 метра. Це був другий найкращий результат у групі. Перший рядок зайняв легкоатлет з Канади Роуен Хемілтон із показником 77,78 метра.

До речі, фінальний раунд змагань пройде у неділю, 4 серпня. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.