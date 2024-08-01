Друга медаль Олімпіади-2024. Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки

Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх 2024 року. Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У відборі він показав третій результат. У положеннях на коліні та стоячи українець вибивав 199 з 200 очок.

У фіналі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш посів друге місце.

"Золото" отримав китаєць Ліу Юкун, а "бронзу" Свапніл Кусале з Індії.

Як виступив українець

Змагання передбачають, що учасники мають виконати три серії по п'ять пострілів у двох положеннях - на коліні та лежачи, а також ще дві у положенні стоячи. Після цього проходить серії пострілів на вибування.

Загалом український спортсмен здобув 461.3 балів, спортсмен з Китаю набрав 463.6, а стрілець з Індії - 451.4.

Це друга олімпійська медаль Сергія Куліша. У Ріо в 2016 році він став віцечемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.