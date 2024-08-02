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Украинец Кохан прошел в финал соревнований по метанию молота на Олимпиаде

Париж, Пятница 02 августа 2024 19:07
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Украинец Кохан прошел в финал соревнований по метанию молота на Олимпиаде Фото: Михаил Кохан, украинский легкоатлет (facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Иван Носальский

Украинский легкоатлет Михаил Кохан смог пройти квалификационный раунд соревнований по метанию молота. Он вышел в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Квалификационный раунд проходил в формате двух групп по 16 спортсменов. В группе с украинцем попался победитель прошлой Олимпиады на соревнованиях по метанию молота поляк Войцех Новицкий.

Для того, чтобы пройти в финальный раунд, спортсмены должны были кинуть молот на дистанцию более 77 метров или же войти в 12 лучших среди участников соревнований обеих групп.

Кохан уже со второй попытки кинул молот на расстояние 77,42 метра. Это был второй лучший результат в группе. Первую строчку занял легкоатлет из Канады Роуэн Хэмилтон с показателем 77,78 метра.

К слову, финальный раунд соревнований пройдет в воскресенье, 4 августа. Он начнется в 21:30 по киевскому времени.

Что предшествовало

Напомним, пока Украина завоевала только две медали на Олимпийских играх, которые проходят в Париже.

В частности, "бронзу" смогла получить украинская фехтовальщица Ольга Харлан. В утешительном поединке она одолела кореянку Чои Сибин.

При этом вчера, 1 августа, украинец Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

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