Украинец Кохан прошел в финал соревнований по метанию молота на Олимпиаде

Украинский легкоатлет Михаил Кохан смог пройти квалификационный раунд соревнований по метанию молота. Он вышел в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Квалификационный раунд проходил в формате двух групп по 16 спортсменов. В группе с украинцем попался победитель прошлой Олимпиады на соревнованиях по метанию молота поляк Войцех Новицкий.

Для того, чтобы пройти в финальный раунд, спортсмены должны были кинуть молот на дистанцию более 77 метров или же войти в 12 лучших среди участников соревнований обеих групп.

Кохан уже со второй попытки кинул молот на расстояние 77,42 метра. Это был второй лучший результат в группе. Первую строчку занял легкоатлет из Канады Роуэн Хэмилтон с показателем 77,78 метра.

К слову, финальный раунд соревнований пройдет в воскресенье, 4 августа. Он начнется в 21:30 по киевскому времени.