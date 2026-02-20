Україна звільнила від окупантів 300 квадратних кілометрів на півдні, - Зеленський

Українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів. Це сталося на південній ділянці фронту.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю AFP заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що українські воїни просуваються на півдні.
"Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні можу насамперед привітати нашу армію - всі сили оборони, тому що станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", - зазначив президент.
Зеленський не уточнив, за який саме період українським воїнам вдалося досягти таких успіхів.
За його словами, Україна користується ситуацією з відключенням терміналів Starlink у росіян. Але й українські захисники стикалися з перебоями.
"Є проблеми, є виклики", - сказав він, визнавши, що невдачі, з якими стикалася Росія, "набагато серйозніші".
Нагадаємо, раніше AFP писало про те, що в період з 11 по 15 лютого 2026 року українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів територію площею понад 200 квадратних кілометрів.
Видання зазначало, то цей прорив став найуспішнішим за останні 2,5 роки. Площа повернутих земель за цей короткий період майже еквівалентна всім територіальним досягненням РФ за грудень минулого року.
Офіційні представники України не підтверджували і не спростовували таку інформацію.
До слова, 7 грудня стало відомо, що українські воїни звільнили від російських солдатів село Тихе, що розташоване у Дніпропетровській області.