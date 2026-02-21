Україна звільнила території на півдні: військові розкрили подробиці

"Наші підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши частину так званої "сірої зони", та стримують спроби ворога проводити атаки наших позицій", - зазначив Волошин.

За його словами, з початку операції, яка стартувала наприкінці січня 2026 року, вдалося відновити контроль над територією в 300 квадратних кілометрів. В тому числі відновили контроль над "низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей".

"Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", - додав Волошин.

При цьому, за даними Волошина, щодня на Гуляйпільському в Олександрівському напрямках відбувається загалом до 50 бойових зіткнень.