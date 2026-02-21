Украина освободила территории на юге: военные раскрыли подробности

На Гуляйпольском и соседних с ним направлениях в Запорожской области в результате контратакующих и штурмовых действий действительно восстановлен контроль над территорией в более 300 кв. км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.
"Наши подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия, сократив часть так называемой "серой зоны", и сдерживают попытки врага проводить атаки наших позиций", - отметил Волошин.
По его словам, с начала операции, которая стартовала в конце января 2026 года, удалось восстановить контроль над территорией в 300 квадратных километров. В том числе восстановили контроль над "рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей".
"Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", - добавил Волошин.
При этом, по данным Волошина, ежедневно на Гуляйпольском в Александровском направлениях происходит в общей сложности до 50 боевых столкновений.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров. Это произошло на южном участке фронта.
При этом еще 13 февраля стало доподлинно известно, что украинские военные проводят локальные контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Аналитики ISW предположили, что украинские силы воспользовались проблемами со связью у россиян - блокировкой терминалов Starlink и Telegram.
16 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников, которые участвуют в боях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Именно там сейчас ведут бои украинские военные.