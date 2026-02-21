Украина освободила территории на юге: военные раскрыли подробности

На Гуляйпольском и соседних с ним направлениях в Запорожской области в результате контратакующих и штурмовых действий действительно восстановлен контроль над территорией в более 300 кв. км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.

"Наши подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия, сократив часть так называемой "серой зоны", и сдерживают попытки врага проводить атаки наших позиций", - отметил Волошин.

По его словам, с начала операции, которая стартовала в конце января 2026 года, удалось восстановить контроль над территорией в 300 квадратных километров. В том числе восстановили контроль над "рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей".

"Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", - добавил Волошин.

При этом, по данным Волошина, ежедневно на Гуляйпольском в Александровском направлениях происходит в общей сложности до 50 боевых столкновений.