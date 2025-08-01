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Україна зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА: суперники втратили позиції

Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські клуби провели результативний тиждень у єврокубках, що позитивно позначилося на позиції країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про оновлену таблицю коефіцієнтів УЄФА повідомляє РБК-Україна.

Хто залишився в боротьбі

Після завершення другого раунду кваліфікації єврокубків у турнірах продовжують виступи три українські клуби, кожен із яких представляє різні змагання під егідою УЄФА.

Всі три команди провели другий раунд кваліфікації максимально продуктивно. "Динамо", "Шахтар" та "Полісся" здобули перемоги у своїх матчах і вийшли до наступного етапу. 

"Динамо" Київ упевнено пройшло мальтійський "Хамрун Спартанс", двічі обігравши суперника з рахунком 3:0. Столичний клуб продовжує шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Шахтар" Донецьк, який наразі виступає у кваліфікації Ліги Європи, також має блискучі результати. Після перемоги в обох матчах проти турецького "Бешикташа", "гірники" зберігають шанси знову зіграти в осінній частині євросезону та принести важливі очки до таблиці коефіцієнтів.

"Полісся" Житомир, попри стартову поразку від андоррської "Санта Коломи", зуміло здобути переконливу перемогу в матчі-відповіді й пройшло до наступного раунду Ліги конференцій. У найближчому раунді на команду чекає матч проти угорського "Пакша" - прямого конкурента в контексті таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Ці три клуби наразі єдині представники України в єврокубках. Саме від їхніх результатів залежатиме, чи зможе наша асоціація покращити своє місце в рейтингу УЄФА.

Єдиним винятком стала "Олександрія", яка за підсумками двох матчів поступилася сербському "Партизану". Цей виліт не лише зменшив кількість представників України в єврокубках, а й позбавив можливості здобути додаткові очки саме в протистоянні з асоціацією-конкурентом у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Результати конкурентів і зміни в таблиці

На цьому тижні жодна з асоціацій-конкурентів не змогла уникнути втрат. Найбільші зміни:

  • Сербія втратила два клуби - "Нови Пазар" та "Раднічкі 1923"
  • Словенія залишилася без "Копера"
  • Болгарія втратила "Черно Море"
  • Угорщина - "Академію Пушкаша"
  • Азербайджан - "Зіру"
  • Словаччина - "Кошице" та "Жиліну"
  • Румунія - "Клуж"

Попри сильний тиждень України, поки що піднятися вище у рейтингу не вдалося. Однак і зниження в таблиці не відбулося, що вже є позитивом.

Нове розташування в рейтингу

Після оновлення таблиці коефіцієнтів позиції виглядають так:

    1. Сербія - 21,375

    1. Угорщина - 21,000

    1. Румунія - 20,875

    1. Словаччина - 20,875

    1. Словенія - 19,594

    1. Україна - 19,225

    1. Азербайджан - 18,750

    1. Росія - 18,299

    1. Болгарія - 17,350

Таким чином, Україна зберігає шанси поборотися за підвищення в таблиці вже в наступних раундах.

Наступне протистояння "Полісся" проти угорського "Пакша" може суттєво вплинути на розклад, адже результат цього матчу має значення не тільки для нашої асоціації, а й для одного з головних конкурентів.

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