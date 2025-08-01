Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА: соперники потеряли позиции

Украинские клубы провели результативную неделю в еврокубках, что положительно сказалось на позиции страны в таблице коэффициентов УЕФА.
Об обновленной таблице коэффициентов УЕФА сообщает РБК-Украина.
После завершения второго раунда квалификации еврокубков в турнирах продолжают выступления три украинских клуба, каждый из которых представляет различные соревнования под эгидой УЕФА.
Все три команды провели второй раунд квалификации максимально продуктивно. "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" одержали победы в своих матчах и вышли в следующий этап.
"Динамо" Киев уверенно прошло мальтийский "Хамрун Спартанс", дважды обыграв соперника со счетом 3:0. Столичный клуб продолжает путь в квалификации Лиги чемпионов.
"Шахтер" Донецк, который сейчас выступает в квалификации Лиги Европы, также имеет блестящие результаты. После победы в обоих матчах против турецкого "Бешикташа", "горняки" сохраняют шансы снова сыграть в осенней части евросезона и принести важные очки в таблицу коэффициентов.
"Полесье" Житомир, несмотря на стартовое поражение от андоррской "Санта Коломы", сумело одержать убедительную победу в ответном матче и прошло в следующий раунд Лиги конференций. В ближайшем раунде команду ждет матч против венгерского "Пакша" - прямого конкурента в контексте таблицы коэффициентов УЕФА.
Эти три клуба пока единственные представители Украины в еврокубках. Именно от их результатов будет зависеть, сможет ли наша ассоциация улучшить свое место в рейтинге УЕФА.
Единственным исключением стала "Александрия", которая по итогам двух матчей уступила сербскому "Партизану". Этот вылет не только уменьшил количество представителей Украины в еврокубках, но и лишил возможности получить дополнительные очки именно в противостоянии с ассоциацией-конкурентом в таблице коэффициентов УЕФА.
На этой неделе ни одна из ассоциаций-конкурентов не смогла избежать потерь. Самые большие изменения:
Несмотря на сильную неделю Украины, пока что подняться выше в рейтинге не удалось. Однако и снижения в таблице не произошло, что уже является позитивом.
После обновления таблицы коэффициентов позиции выглядят так:
Сербия - 21,375
Венгрия - 21,000
Румыния - 20,875
Словакия - 20,875
Словения - 19,594
Украина - 19,225
Азербайджан - 18,750
Россия - 18,299
Болгария - 17,350
Таким образом, Украина сохраняет шансы побороться за повышение в таблице уже в следующих раундах.
Следующее противостояние "Полесья" против венгерского "Пакша" может существенно повлиять на расклад, ведь результат этого матча имеет значение не только для нашей ассоциации, но и для одного из главных конкурентов.