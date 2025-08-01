Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА: соперники потеряли позиции

Кто остался в борьбе

После завершения второго раунда квалификации еврокубков в турнирах продолжают выступления три украинских клуба, каждый из которых представляет различные соревнования под эгидой УЕФА.

Все три команды провели второй раунд квалификации максимально продуктивно. "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" одержали победы в своих матчах и вышли в следующий этап.

"Динамо" Киев уверенно прошло мальтийский "Хамрун Спартанс", дважды обыграв соперника со счетом 3:0. Столичный клуб продолжает путь в квалификации Лиги чемпионов.

"Шахтер" Донецк, который сейчас выступает в квалификации Лиги Европы, также имеет блестящие результаты. После победы в обоих матчах против турецкого "Бешикташа", "горняки" сохраняют шансы снова сыграть в осенней части евросезона и принести важные очки в таблицу коэффициентов.

"Полесье" Житомир, несмотря на стартовое поражение от андоррской "Санта Коломы", сумело одержать убедительную победу в ответном матче и прошло в следующий раунд Лиги конференций. В ближайшем раунде команду ждет матч против венгерского "Пакша" - прямого конкурента в контексте таблицы коэффициентов УЕФА.

Эти три клуба пока единственные представители Украины в еврокубках. Именно от их результатов будет зависеть, сможет ли наша ассоциация улучшить свое место в рейтинге УЕФА.

Единственным исключением стала "Александрия", которая по итогам двух матчей уступила сербскому "Партизану". Этот вылет не только уменьшил количество представителей Украины в еврокубках, но и лишил возможности получить дополнительные очки именно в противостоянии с ассоциацией-конкурентом в таблице коэффициентов УЕФА.

Результаты конкурентов и изменения в таблице

На этой неделе ни одна из ассоциаций-конкурентов не смогла избежать потерь. Самые большие изменения:

Сербия потеряла два клуба - "Нови Пазар" и "Раднички 1923"

Словения осталась без "Копера"

Болгария потеряла "Черно Море"

Венгрия - "Академию Пушкаша"

Азербайджан - "Зиру"

Словакия - "Кошице" и "Жилину"

Румыния - "Клуж"

Несмотря на сильную неделю Украины, пока что подняться выше в рейтинге не удалось. Однако и снижения в таблице не произошло, что уже является позитивом.

Новое расположение в рейтинге

После обновления таблицы коэффициентов позиции выглядят так:

Сербия - 21,375

Венгрия - 21,000

Румыния - 20,875

Словакия - 20,875

Словения - 19,594

Украина - 19,225

Азербайджан - 18,750

Россия - 18,299

Болгария - 17,350



Таким образом, Украина сохраняет шансы побороться за повышение в таблице уже в следующих раундах.

Следующее противостояние "Полесья" против венгерского "Пакша" может существенно повлиять на расклад, ведь результат этого матча имеет значение не только для нашей ассоциации, но и для одного из главных конкурентов.