Україна знищила мережу наведення "Шахедів" з Білорусі: чому це важливо

Що сказав Федоров

"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва і центральної частини України", - розповів міністр оборони.

Роз'яснення "Флеша"

"Флеш" розповів, що його попросили прокоментувати таку заяву про знищення мережі наведення "Шахедів" із Білорусі.

За його словами, Mesh-мережа на "Шахедах" - це радіомодеми, які не просто приймають і передають сигнали, а є ретрансляторами і підсилювачами зв'язку один для одного.

"За такої схеми всі "Шахеди" в повітрі пов'язані по радіо між собою. У результаті можна збити кілька "Шахедів", і зв'язок не перерветься, він просто пройде через інші "Шахеди", - додав він.

Попри це, необхідною умовою є наявність "початкових точок", звідки канал управління через інтернет доходить до російських операторів дронів. Зазвичай такі точки розміщують на високих вишках (70-90 метрів) поруч із кордоном України і ставлять потужні антени, спрямовані на нашу територію.

Фото: вежа з ретрансляторами (facebook.com/Serhii.Flash)

Бескрестнов зазначив, що радіосигнал від вишок фіксує українська радіорозвідка. Вона може точно визначити локацію.

"Те, що такі точки працювали з території Росії та окупованих територій, нікого не здивувало, а ось робота таких точок з території Білорусі виявилася сюрпризом. Таких точок у РБ було виявлено кілька, і вони обслуговували "Шахеди" в різних частинах нашої країни", - сказав він.

За словами "Флеша", одна з точок діставала сигналом до Києва, завдяки чому російські розвідувальні дрони літали над столицею і передавали дані операторам. Інша точка забезпечувала атаки "Шахедів" на західну Україну, зокрема, на залізницю Київ-Ковель.

"Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління "Шахедами" з території РБ", - наголосив радник міністра оборони.