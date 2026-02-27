RU

Украина уничтожила сеть наведения "Шахедов" из Беларуси: почему это важно

Иллюстративное фото: Россия использовала для наведения "Шахедов" территорию Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось ликвидировать ретрансляторы для "Шахедов", которые были установлены на территории Беларуси. Они, в частности, позволяли врагу вести разведку над Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова и советника главы Минобороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Facebook.

Что сказал Федоров

"Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", - рассказал министр обороны. 

Разъяснение "Флеша"

"Флеш" рассказал, что его попросили прокомментировать такое заявление об уничтожении сети наведения "Шахедов" из Беларуси. 

По его словам, Mesh-сеть на "Шахедах" - это радиомодемы, которые не просто принимают и передают сигналы, а являются ретрансляторами и усилителями связи один для другого. 

"При такой схеме все "Шахеды" в воздухе связаны по радио между собой. В результате можно сбить несколько "Шахедов", и связь не прервется, она просто пройдет через другие "Шахеды", - добавил он.

Несмотря на это, необходимым условием является наличие "начальных точек", откуда канал управления через интернет доходит к российским операторам дронов. Обычно такие точки размещают на высоких вышках (70-90 метров) рядом с границей Украины и ставят мощные антенны, направленные на нашу территорию.

Фото: вышка с ретрансляторами (facebook.com/Serhii.Flash)

Бескрестнов отметил, что радиосигнал от вышек фиксирует украинская радиоразведка. Она может точно определить локацию. 

"То, что такие точки работали с территории России и оккупированных территорий, никого не удивило, а вот работа таких точек с территории Беларуси оказалась сюрпризом. Таких точек в РБ было обнаружено несколько, и они обслуживали "Шахеды" в разных частях нашей страны", - сказал он. 

По словам "Флеша", одна из точек доставала сигналом до Киева, благодаря чему российские разведывательные дроны летали над столицей и передавали данные операторам. Другая точка обеспечивала атаки "Шахедов" на западную Украину, в частности, на железную дорогу Киев-Ковель. 

"Конечно, мы не стали молча наблюдать за этим процессом управления "Шахедами" с территории РБ", - подчеркнул советник министра обороны. 

Операции Украины в Беларуси

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина "сделала все", чтобы на территории Беларуси "не было трех-четырех ретрансляторов" для российских "Шахедов".

Более подробных деталей глава украинского государства не раскрыл.

