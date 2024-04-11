Україна змогла скопіювати російські "Ланцети" та б'є ними по окупантах, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, український безпілотник є майже ідентичною копією російського "Ланцету".

Він має систему озброєння "Ram X", яка розроблена українською компанією CDET. Дана компанія відома тим, що вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності - "Ram 1" і "Ram 2".

Однак саме "Ram X" має унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона.

Зокрема видання звертає увагу на те, що дням Служба безпеки України опублікувала відео з серією атак безпілотників на російські системи протиповітряної оборони. Дрони на цьому відео мають "почерк" надсучасного "Ram X" або "Укро-Ланцет".

Те що на кадрах показано ураження лише російських систем ППО свідчить про те, що атаки відбувалися на відстані від 10 до 30 кілометрів за лінією фронту. А ось на високу точність українських дронів вказує те, що під час атак російська техніка рухалась.

Також на відео видно, що під час атаки українські бійці могли постійно коригувати політ дрона - це ще одне свідчення абсолютно нової техніки.

Все це свідчить про те, що Україні, як і було оголошено кілька місяців тому, вдалося не лише скопіювати найпотужнішу зброю Росії, але й налагодити її серійне виробництво.

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року міністр цифровізації Михайло Федоров розповів що за кілька місяців Сили оборони отримають сотні дронів-камікадзе, що були розроблені Україною по типу російських "Ланцетів".

Дрони та РЕБ українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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