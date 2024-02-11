Україна хоче значно розширити ринок засобів РЕБ за прикладом дронів

Україна хоче значно розширити ринок засобів радіоелектронної боротьби за прикладом, як це було з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова у подкасті "Слон".

Він зазначив, що Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

"Працюємо над тим щоб повторити успіх як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію", - заявив міністр.

Як пояснив Федоров, компанії будуть конкурувати між собою за контракти з українською армією, а Міноборони вже почало активне контрактування.

"РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори", - пояснив він.

Міністр цифрової трансформації також допустив створення окремої бригади з РЕБ.

Українська зброя

Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Крім того, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, очікується поява покращеної версії морського дрона MAGURA.