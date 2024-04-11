Украина смогла скопировать российские "Ланцеты" и бьет ими по оккупантам, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, украинский беспилотник является почти идентичной копией российского "Ланцета".

У него есть система вооружения "Ram X", которая разработана украинской компанией CDET. Данная компания известна тем, что уже выпустила на рынок два других успешных беспилотника-камикадзе средней дальности – "Ram 1" и "Ram 2".

Однако именно "Ram X" имеет уникальную форму и характерны восемь крыльев, как у русского дрона.

В частности, издание обращает внимание на то, что на днях Служба безопасности Украины опубликовала видео с серией атак беспилотников на российские системы противовоздушной обороны. Дроны на этом видео имеют "почерк" сверхсовременного "Ram X" или "Укро-Ланцет".

То, что на кадрах показано поражение только российских систем ПВО свидетельствует о том, что атаки происходили на расстоянии от 10 до 30 километров по линии фронта. А вот на высокую точность украинских дронов указывает, что во время атак российская техника двигалась.

Также на видео видно, что во время атаки украинские бойцы могли постоянно корректировать полет дрона – это еще одно свидетельство совершенно новой техники.

Все это свидетельствует о том, что Украине, как и было объявлено несколько месяцев назад, удалось не только скопировать мощное оружие России, но и наладить ее серийное производство.

Напомним, в конце февраля этого года министр цифровизации Михаил Федоров рассказал, что за несколько месяцев Силы обороны получат сотни дронов-камикадзе, разработанных Украиной по типу российских "Ланцетов".

Дроны и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, – читайте в материале РБК-Украина.

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