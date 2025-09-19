Україна зіграє з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг: де дивитися історичну битву за фінал

Опонентки для Костюк

Матчева зустріч стартує о 12:00 за київським часом.

У першому поєдинку зійдуться другі номери команд. Остаточні склади за регламентом оголошуються за годину до гри. Але за нашу збірну майже на сто відсотків гратиме Марта Костюк (№26 WTA).

Щодо італійок – можливі варіанти. Проти Марти можуть виставити Лучію Бронцетті (№74 WTA) або Елізабетту Коччаретто (№91 WTA).

Що одна, що інша значно поступаються Костюк у класі, і вітчизняна тенісистка просто зобов'язана перемагати.

Зазначимо, що з Бронцетті Костюк на корті ще не перетиналася, а Коччаретто – двічі перемагала (обидві гри відбулися ще у 2023 році).

Все залежить від Світоліної

Потім на корт вийдуть лідери команд – Еліна Світоліна (№ 13 WTA) та Жасмін Паоліні (№ 8 WTA).

Світоліна грала проти Паоліні двічі. Матчі відбулися в рамках цьогорічних "грендслемів", були дуже драматичними за сюжетами та завершилися на користь українки.

Обидва ці поєдинки – на Australian Open та "Ролан Гаррос" – увійшли до топ-5 матчів українок на цьогорічних "мейджорах".

На відміну від гри за участю Костюк, тут шанси суперниць – 50 на 50. Але Світоліній просто необхідно перемагати, бо якщо матч збірних дійде до вирішальної парної зустрічі – перевага буде на боці Італії.

У парах – шансів небагато

За Україну в парі заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, за Італію, вірогідно, гратимуть Паоліні та досвідчена Сара Еррані.

38-річна спортсменка в індивідуальному рейтингу WTA лише 466-та. Але вона в останні роки перекваліфікувалася на чисту парну гравчиню. І разом з Паоліні – перебуває на 5-й сходинці світового рейтингу пар. Здолати цей тандем сестрам Кіченок буде надзвичайно важко.

Отже ключ до успіху України – це перемоги в індивідуальних зустрічах.

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 будуть доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.