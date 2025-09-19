Україна зіграє з Італією в Кубку Біллі Джин Кінг: де дивитися історичну битву за фінал

19 вересня в китайському Шенчьжені жіноча збірна Україна з тенісу проведе найважливіший поєдинок у всій своїй історії. У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг (фактично – чемпіонату світу серед національних команд) вона зіграє проти чинних володарок титулу – італійок.
Про деталі майбутнього протистояння – розповідає РБК-Україна.
Матчева зустріч стартує о 12:00 за київським часом.
У першому поєдинку зійдуться другі номери команд. Остаточні склади за регламентом оголошуються за годину до гри. Але за нашу збірну майже на сто відсотків гратиме Марта Костюк (№26 WTA).
Щодо італійок – можливі варіанти. Проти Марти можуть виставити Лучію Бронцетті (№74 WTA) або Елізабетту Коччаретто (№91 WTA).
Що одна, що інша значно поступаються Костюк у класі, і вітчизняна тенісистка просто зобов'язана перемагати.
Зазначимо, що з Бронцетті Костюк на корті ще не перетиналася, а Коччаретто – двічі перемагала (обидві гри відбулися ще у 2023 році).
Потім на корт вийдуть лідери команд – Еліна Світоліна (№ 13 WTA) та Жасмін Паоліні (№ 8 WTA).
Світоліна грала проти Паоліні двічі. Матчі відбулися в рамках цьогорічних "грендслемів", були дуже драматичними за сюжетами та завершилися на користь українки.
Обидва ці поєдинки – на Australian Open та "Ролан Гаррос" – увійшли до топ-5 матчів українок на цьогорічних "мейджорах".
На відміну від гри за участю Костюк, тут шанси суперниць – 50 на 50. Але Світоліній просто необхідно перемагати, бо якщо матч збірних дійде до вирішальної парної зустрічі – перевага буде на боці Італії.
За Україну в парі заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, за Італію, вірогідно, гратимуть Паоліні та досвідчена Сара Еррані.
38-річна спортсменка в індивідуальному рейтингу WTA лише 466-та. Але вона в останні роки перекваліфікувалася на чисту парну гравчиню. І разом з Паоліні – перебуває на 5-й сходинці світового рейтингу пар. Здолати цей тандем сестрам Кіченок буде надзвичайно важко.
Отже ключ до успіху України – це перемоги в індивідуальних зустрічах.
Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 будуть доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.
Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.
