Украина сыграет с Италией в Кубке Билли Джин Кинг: где смотреть историческую битву за финал

Оппонентки для Костюк

Матчевая встреча стартует в 12:00 по киевскому времени.

В первом поединке сойдутся вторые номера команд. Окончательные составы по регламенту объявляются за час до игры. Но за нашу сборную почти на сто процентов будет играть Марта Костюк (№26 WTA).

Относительно итальянок - возможны варианты. Против Марты могут выставить Лучию Бронцетти (№74 WTA) или Элизабетту Коччаретто (№91 WTA).

Что одна, что другая значительно уступают Костюк в классе, и отечественная теннисистка просто обязана побеждать.

Отметим, что с Бронцетти Костюк на корте еще не пересекалась, а Коччаретто - дважды побеждала (обе игры состоялись еще в 2023 году).

Все зависит от Свитолиной

Затем на корт выйдут лидеры команд - Элина Свитолина (№ 13 WTA) и Жасмин Паолини (№ 8 WTA).

Свитолина играла против Паолини дважды. Матчи состоялись в рамках нынешних "грендслемов", были очень драматичными по сюжетам и завершились в пользу украинки.

Оба эти поединка - на Australian Open и "Ролан Гаррос" - вошли в топ-5 матчей украинок на нынешних "мэйджорах".

В отличие от игры с участием Костюк, здесь шансы соперниц - 50 на 50. Но Свитолиной просто необходимо побеждать, потому что если матч сборных дойдет до решающей парной встречи - преимущество будет на стороне Италии.

В парах - шансов немного

За Украину в паре заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, за Италию, вероятно, будут играть Паолини и опытная Сара Эррани.

38-летняя спортсменка в индивидуальном рейтинге WTA лишь 466-я. Но она в последние годы переквалифицировалась в чистого парного игрока. И вместе с Паолини - находится на 5-й строчке мирового рейтинга пар. Одолеть этот тандем сестрам Киченок будет чрезвычайно трудно.

Так что ключ к успеху Украины - это победы в индивидуальных встречах.

Где смотреть матчи

Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 будут доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.

Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.