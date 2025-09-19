Украина сыграет с Италией в Кубке Билли Джин Кинг: где смотреть историческую битву за финал

19 сентября в китайском Шенчьжене женская сборная Украины по теннису проведет важнейший поединок во всей своей истории. В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг (фактически - чемпионата мира среди национальных команд) она сыграет против действующих обладательниц титула - итальянок.
О деталях предстоящего противостояния - рассказывает РБК-Украина.
Матчевая встреча стартует в 12:00 по киевскому времени.
В первом поединке сойдутся вторые номера команд. Окончательные составы по регламенту объявляются за час до игры. Но за нашу сборную почти на сто процентов будет играть Марта Костюк (№26 WTA).
Относительно итальянок - возможны варианты. Против Марты могут выставить Лучию Бронцетти (№74 WTA) или Элизабетту Коччаретто (№91 WTA).
Что одна, что другая значительно уступают Костюк в классе, и отечественная теннисистка просто обязана побеждать.
Отметим, что с Бронцетти Костюк на корте еще не пересекалась, а Коччаретто - дважды побеждала (обе игры состоялись еще в 2023 году).
Затем на корт выйдут лидеры команд - Элина Свитолина (№ 13 WTA) и Жасмин Паолини (№ 8 WTA).
Свитолина играла против Паолини дважды. Матчи состоялись в рамках нынешних "грендслемов", были очень драматичными по сюжетам и завершились в пользу украинки.
Оба эти поединка - на Australian Open и "Ролан Гаррос" - вошли в топ-5 матчей украинок на нынешних "мэйджорах".
В отличие от игры с участием Костюк, здесь шансы соперниц - 50 на 50. Но Свитолиной просто необходимо побеждать, потому что если матч сборных дойдет до решающей парной встречи - преимущество будет на стороне Италии.
За Украину в паре заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, за Италию, вероятно, будут играть Паолини и опытная Сара Эррани.
38-летняя спортсменка в индивидуальном рейтинге WTA лишь 466-я. Но она в последние годы переквалифицировалась в чистого парного игрока. И вместе с Паолини - находится на 5-й строчке мирового рейтинга пар. Одолеть этот тандем сестрам Киченок будет чрезвычайно трудно.
Так что ключ к успеху Украины - это победы в индивидуальных встречах.
Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 будут доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.
Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.
