UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з карате

Фото: Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з карате (facebook.com olympicua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, в іспанській Гвадалахарі троє українців вибороли нагороди на чемпіонаті Європи з карате

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 55 кг, здобувши таким чином вже третє в кар’єрі особисте золото континентального гатунку,

Свою першу індивідуальну нагороду на чемпіонаті Європи, й одразу золоту, виборов Андрій Заплітний, у ваговій категорії до 75 кг, перемігши у фіналі чинного чемпіона Ермана Ельтемура з Туреччини.

На другу сходинку п’єдесталу пошани зійшла у ваговій категорії до 61 кг Аніта Серьогіна. Срібло, здобуте у Гвадалахарі, стало для спортсменки вже дев’ятою нагородою в особистій першості на чемпіонатах Європи.

Натомість Різван Талібов - чинний на той момент бронзовий призер Євро з карате - не зміг повторити минулорічний успіх. У "бронзовому" фіналі каратист програв іспанцю Секу Сако Бабакару та посів на змаганнях п'яте місце.

Нагадаємо, Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News