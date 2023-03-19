ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 23:55
Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи Фото: Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Олег Васьків

Україна поступилась Іспанії у фінальному поєдинку чемпіонату Європи з футзалу серед жінок. Зустріч завершилась з рахунком 1:5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Для нашої національної команди гра розпочалась напрочуд невдало - арбітр на 13 секунді поставив пенальті. Удар з позначки реалізувала Пеке.

Згодом, на 11 хвилині, м'яч у свої ворота зрізала Бабенко, а під кінець першого тайму іспанки відзначилися втретє - де Пас забила після контратаки.

Четверти гол збірна Іспанія організувала на старті другої половини зустрічі. На пас Пеке відгукнулася Сампер, зробивши рахунок у поєдинку 0:4.

Після цього українки змогли вразити ворота суперниць - відзначилась Шульга. Однак після цього іспанкам вдалося забити ще один м'яч. У підсумку, 1:5.

Отже, збірна України завершує турнір, здобувши "срібло" чемпіонату Європи. Цей результат є найкрщим для нашої національної команди в історії.

Нагадаємо, збірна України виборола "золото" та "бронзу" в секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати