Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи

До фіналу зі стрибків у висоту пройшли вісім спортсменок, серед яких були всі представниці збірної України - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Для останньої це був перший у кар'єрі чемпіонат Європи у приміщенні.

Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх, а Катерина Табашник здобула "бронзу".

Магучіх у фіналі поборолася з нідерландською стрибункою Брітт Веерман. Українка з першої ж спроби взяла висоту 1,98 метра, суперниця її не подолала. Магучіх після перемоги намагалася взяти планку 2,03 метра (найкращий результат сезону у світі), проте не змогла.

Табашник завоювала "бронзу", стрибнувши на 1,94 метра. Сербка Ангеліна Топич та ще одна українка Юлія Левченко також взяли 1,94 метра. Проте за кількість спроб посіли четверте та п'яте місце відповідно.

Title defended!



Yaroslava Mahuchikh reigns again in the high jump in #Istanbul2023! pic.twitter.com/heRktxbock