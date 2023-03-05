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Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи

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Стамбул, Неділя 05 березня 2023 14:51
Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи Фото: легкоатлетка Ярослава Магучіх (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Наталія Юрченко

Збірна України виборола "золото" та "бронзу" в секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні, який проходить у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне спорт".

До фіналу зі стрибків у висоту пройшли вісім спортсменок, серед яких були всі представниці збірної України - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Для останньої це був перший у кар'єрі чемпіонат Європи у приміщенні.

Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх, а Катерина Табашник здобула "бронзу".

Магучіх у фіналі поборолася з нідерландською стрибункою Брітт Веерман. Українка з першої ж спроби взяла висоту 1,98 метра, суперниця її не подолала. Магучіх після перемоги намагалася взяти планку 2,03 метра (найкращий результат сезону у світі), проте не змогла.

Табашник завоювала "бронзу", стрибнувши на 1,94 метра. Сербка Ангеліна Топич та ще одна українка Юлія Левченко також взяли 1,94 метра. Проте за кількість спроб посіли четверте та п'яте місце відповідно.

Нагадаємо, українка Ярослава Магучіх вперше завоювала титул чемпіона Європи зі стрибків у висоту в серпні минулого року.

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