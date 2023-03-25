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Украина выборола три награды на чемпионате Европы по карате

Фото: Украина получила три награды на чемпионате Европы по карате (facebook.com olympicua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, в испанской Гвадалахаре трое украинцев завоевали награды на чемпионате Европы по карате

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Анжелика Терлюга защитила титул чемпионки Европы в весовой категории до 55 кг, завоевав таким образом уже третье в карьере личное золото континентального сорта.

Свою первую индивидуальную награду на чемпионате Европы, и сразу золотую, завоевал Андрей Заплитный, в весовой категории до 75 кг, победив в финале действующего чемпиона Эрмана Эльтемура из Турции.

На вторую ступень пьедестала уважения сошла в весовой категории до 61 кг Анита Серегина. Серебро, полученное в Гвадалахаре, стало для спортсменки уже девятой наградой в личном первенстве на чемпионатах Европы.

Зато Ризван Талибов - действующий на тот момент бронзовый призер Евро по карате - не смог повторить прошлогодний успех. В "бронзовом" финале каратист проиграл испанцу Секу Сако Бабакару и занял на соревнованиях пятое место.

Напомним, Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы.

Мы также сообщали, что на Кубке мира по лыжной акробатике украинец завоевал "серебро".

Тем временем женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы.

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