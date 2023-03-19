Українець здобув "срібло" на Кубку світу з лижної акробатики

Сьогодні, 19 березня, Дмитро Котовський здобув друге місце у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Котовський став другим спортсменом в історії, якому вдалося виконати на змаганнях найскладніший стрибок в лижній акробатиці під назвою "ураган" - потрійне сальто з п'ятьма гвинтами - "фул-тріпл фул-фул".

"Сума балів, яка принесла йому (Котовському - ред.) першу в кар’єрі перемогу в КС - 138,32 стала рекордною не лише для нього, а для всього фристайлу України", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, що цього року 21-річний спортсмен з Рівного виграв два етапи КС у Дір-Веллі та Енгадіні.

Крім того, він виборов срібло і бронзу у канадському Ле-Реле, а також зійшов на третю сходинку п'єдесталу пошани у складі команди на чемпіонаті світу у Бакуріані

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