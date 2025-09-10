Проникли на 300 км. У ЗМІ назвали місця падіння дронів з написами кирилицею у Польщі

Фото: у ЗМІ назвали місця падіння дронів з написали кирилицею у Польщі (Getty Images)

Один з російських дронів сьогодні вночі, 10 вересня, пролетів територією Польщі близько 300 кілометрів, і був знайдений на території Лодзького воєводства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними джерел видання, перші останки безпілотника в Польщі були знайдені на відстані до 300 кілометрів від кордону з Україною, в полі поблизу населеного пункту Мнішков в Лодзькому воєводстві. Ще один безпілотник було знайдено в Чоснувці, приблизно за 50 км від польсько-білоруського кордону. При цьому місцева прокуратура підтвердила, що знайшла "об’єкт із кириличними написами".