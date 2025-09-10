Проникли на 300 км. У ЗМІ назвали місця падіння дронів з написами кирилицею у Польщі
Один з російських дронів сьогодні вночі, 10 вересня, пролетів територією Польщі близько 300 кілометрів, і був знайдений на території Лодзького воєводства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними джерел видання, перші останки безпілотника в Польщі були знайдені на відстані до 300 кілометрів від кордону з Україною, в полі поблизу населеного пункту Мнішков в Лодзькому воєводстві.
Ще один безпілотник було знайдено в Чоснувці, приблизно за 50 км від польсько-білоруського кордону. При цьому місцева прокуратура підтвердила, що знайшла "об’єкт із кириличними написами".
Російські дрони у повітряному просторі Польщі
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня польський повітряний простір вторгнулися російські дрони.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що щонайменше два десятки ударних дронів РФ цієї ночі були спрямовані на Польщу.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натомість каже, що у повітряний простір Польщі цієї ночі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.
При цьому він заявив, що Варшава офіційно попросила НАТО задіяти Статтю 4 Договору. За його словами, дана "провокація" є значно більш небезпечною, ніж попередні інциденти, що змушує країну шукати зміцнення безпеки через союзників.
При цьому раніше дрони РФ вже залітали в Польщу, однак це були випадки з 1-2 БпЛА, які не становили загрози.