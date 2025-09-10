ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Проникли на 300 км. У ЗМІ назвали місця падіння дронів з написами кирилицею у Польщі

Середа 10 вересня 2025 13:10
UA EN RU
Проникли на 300 км. У ЗМІ назвали місця падіння дронів з написами кирилицею у Польщі Фото: у ЗМІ назвали місця падіння дронів з написали кирилицею у Польщі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один з російських дронів сьогодні вночі, 10 вересня, пролетів територією Польщі близько 300 кілометрів, і був знайдений на території Лодзького воєводства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними джерел видання, перші останки безпілотника в Польщі були знайдені на відстані до 300 кілометрів від кордону з Україною, в полі поблизу населеного пункту Мнішков в Лодзькому воєводстві.

Ще один безпілотник було знайдено в Чоснувці, приблизно за 50 км від польсько-білоруського кордону. При цьому місцева прокуратура підтвердила, що знайшла "об’єкт із кириличними написами".

Російські дрони у повітряному просторі Польщі

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня польський повітряний простір вторгнулися російські дрони.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що щонайменше два десятки ударних дронів РФ цієї ночі були спрямовані на Польщу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натомість каже, що у повітряний простір Польщі цієї ночі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.

При цьому він заявив, що Варшава офіційно попросила НАТО задіяти Статтю 4 Договору. За його словами, дана "провокація" є значно більш небезпечною, ніж попередні інциденти, що змушує країну шукати зміцнення безпеки через союзників.

При цьому раніше дрони РФ вже залітали в Польщу, однак це були випадки з 1-2 БпЛА, які не становили загрози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Дрони
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії