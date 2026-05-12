Україна збиває 80% ракет і 90% дронів, - Федоров

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва та побачив, як Україна захищає небо.

Федоров продемонстрував Пісторіусу позицію "малої" ППО та енергетичний об'єкт у Києві, який постраждав від російських атак.

Також міністру оборони Німеччини показали:

засоби протидії дронам типу "Шахед";

мобільні вогневі групи;

технології для знищення ворожих цілей.

За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України.

"Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу "Шахед". Основна ціль - українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - заявив міністр.

Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО.

Берлін поставляв ракети для "Patriot", фінансував механізм PURL та запустив ініціативу з термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період.

"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему", - підкреслив Федоров.

Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет.

Балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом. Та разом з Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми - через додаткові ракети "Patriot", механізм PURL і створення власної європейської протибалістичної спроможності.