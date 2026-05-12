RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина сбивает 80% ракет и 90% дронов, - Федоров

09:40 12.05.2026 Вт
2 мин
Федоров назвал главную угрозу для ПВО, которую еще не удалось преодолеть
aimg Елена Чупровская
Фото: ПВО Украины перехватывает 90% "Шахедов" после тяжелейшей зимы (GettyImages)

Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда Россия вдвое увеличила количество атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: В ISW объяснили, как оккупанты использовали перемирие на фронте

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев и увидел, как Украина защищает небо.

Федоров продемонстрировал Писториусу позицию "малой" ПВО и энергетический объект в Киеве, который пострадал от российских атак.

Также министру обороны Германии показали:

  • средства противодействия дронам типа "Шахед";
  • мобильные огневые группы;
  • технологии для уничтожения вражеских целей.

По словам Федорова, прошедшая зима стала одной из самых тяжелых для Украины.

"Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа "Шахед". Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", - заявил министр.

Фото: (t.me/zedigital)

Федоров назвал Германию одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО.

Берлин поставлял ракеты для "Patriot", финансировал механизм PURL и запустил инициативу по срочной передаче ракет со складов европейских стран в самый критический зимний период.

"Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему", - подчеркнул Федоров.

Сейчас Украина перехватывает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет.

Баллистические ракеты остаются самым сложным вызовом. Но вместе с Германией Украина работает над решением этой проблемы - через дополнительные ракеты "Patriot", механизм PURL и создание собственной европейской противобаллистической способности.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что фронт стабилизирован, а процент сбития дронов достиг 90% - Украина вышла из самой тяжелой зимы с лучшими позициями.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что Rheinmetall вместе с компанией Destinus запускает собственное производство крылатых ракет в ЕС - как альтернатива американским аналогам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОМихаил ФедоровАтака дронов