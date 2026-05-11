Україна закриває небо і стабілізувала фронт, - Сибіга

Україна вийшла з найважчої зими з кращими позиціями: фронт стабілізовано, а відсоток збиття ворожих дронів досяг 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Фронт і небо

Сибіга заявив, що після минулої зими Україна стала сильнішою - насамперед завдяки підтримці партнерів.

"На полі бою ми стабілізували фронт. Ми стабілізували фронт, і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - сказав він.

За його словами, зараз Україна збиває до 90% повітряних об'єктів, якими Росія атакує країну.

Окрім успіхів у обороні, Сибіга також говорив про тиск на Москву.

"Ми також проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють", - повідомив міністр.

Міністр підкреслив, що приїхав до Брюсселя з відчуттям нового імпульсу. На порядку денному - безпека та зусилля для досягнення миру.

"Ми намагаємось використати будь-яку можливість, щоб наблизити справедливий і всеосяжний мир", - зазначив Сибіга.

Він також розповів про нову роль Європи в мирному процесі. За його словами, головний трек переговорів відбувається під керівництвом США - і він залишається необхідним. Однак Європа може відігравати власну, додаткову роль.

"Ми говоримо не про альтернативний мирний трек, а про додатковий", - уточнив міністр.