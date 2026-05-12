У ЄС будуть свої ракети замість "трампівських" від компанії на чолі з українцем та росіянином

Німецький оборонний гігант Rheinmetall запускає власне виробництво крилатих ракет разом з компанією Destinus. Це допоможе Європі закрити прогалини у захисті після зміни політики США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansial Times .

Проєкт отримав назву Rheinmetall Destinus Strike Systems. Виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Фахівці зосередяться на крилатих ракетах та балістичній артилерії. Основна мета - задовольнити потреби німецьких та міжнародних клієнтів. Нова ракета Ruta Block 2 зможе вражати цілі на відстані понад 700 км.

Це менше, ніж в американських ракет Tomahawk, проте Європа потребує власного ресурсу. Згідно зі звітом європейських військових, Росія виготовляє 1100 крилатих ракет на рік, а Євросоюз поки що виробляє лише 300 одиниць.

Все вирішив "фактор Трампа"

Різка розбудова власного європейського ВПК почалась на тлі хиткої політики президента США Дональда Трампа в аспекті оборони ЄС та НАТО. Європейці не хочуть ризикувати власною безпекою, та й війна в Ірані довела, що арсенали Штатів не бездонні.

Отже, Німеччина та інші країни активізували розробку власних потужностей. Rheinmetall вперше заходить у нішу крилатих ракет. Раніше тут домінувала пан'європейська група MBDA.

Історія компанії та український слід

Назва ракети не випадкова, адже одним з керівників нідерландської Destinus є українець.

Хоча сам стартап було засновано ще у 2021 році колишнім росіянином, фізиком Михайлом Кокоричем. Він ще у 2011 заснував у РФ приватну космічну компанію Dauria, але був вимушений вже через рік емігрувати до США. Там він створив компанії Astro Digital та Momentus, які працювали з Пентагоном.

У 2023 році до команди приєднався Олександр Данилюк. Колишній міністр фінансів України став старшим віцепрезидентом з питань оборони.

Destinus уже допомагає ЗСУ - постачає Україні крилаті ракети та дрони. Через це Міністерство оборони Росії внесло компанію до списку потенційних цілей.

Компоненти для безпілотників виробляють за межами Швейцарії, а збирають техніку безпосередньо в Україні.