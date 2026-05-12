В ISW пояснили, як окупанти використали перемир'я на фронті

08:49 12.05.2026 Вт
Війська РФ на фронті не гаяли часу попри оголошений режим тиші
aimg Ірина Глухова
В ISW пояснили, як окупанти використали перемир'я на фронті Фото: українські військові на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поки тривало триденне перемирʼя російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Росія використала паузу для перегрупування

Як вказали аналітики, в останній день "перемир’я" (з 9 по 11 травня) бойові дії не припинялися, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася. За даними супутникової системи NASA FIRMS, пожежі та обстріли тривали по всій лінії фронту, попри політичні заяви.

За даними українських військових, російська армія використала оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів.

Зокрема, речник української бригади на Лиманському напрямку повідомив, що окупанти підтягували резерви, накопичували особовий склад і продовжували активно застосовувати FPV-дрони та артилерію.

Українські захисники також звернули увагу на різке збільшення застосування безпілотників "Молнія".

За їхніми словами, під час так званої "тиші" Росія навіть посилила атаки цими дронами порівняно з попередніми днями.

У ЗСУ припускають, що окупанти могли заздалегідь накопичувати ці безпілотники, щоб використати період "перемир’я" для прихованого тиску на фронті.

Бої тривають на Куп’янському напрямку

Аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжують спроби прориву до українських позицій на лівому березі річки Оскіл на Куп’янському напрямку.

Речник Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 11 травня заявив, що українські сили відбили спроби росіян знову увійти до Куп’янська через Голубівку.

Водночас окупанти продовжують намагатися прорватися до Курилівки через Піщане та скоротити український плацдарм на східному березі Осколу.

За словами Трегубова, активна робота безпілотників з обох боків серйозно ускладнює логістику як російських, так і українських сил у цьому районі.

Активність РФ фіксували і на інших напрямках

11 травня російські війська також продовжували обмежені наступальні дії в тактичному районі Добропілля.

За даними українських військових, окупанти не припиняли наземні атаки, артилерійські удари, роботу дронів та розвідку протягом усього періоду "перемир’я" з 9 по 11 травня.

Крім того, російська армія зберігала обмежену наземну активність на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, попри заявлене припинення вогню з нагоди 9 травня.

Перемирʼя України та РФ

Як відомо, з 9 по 11 травня між Україною та РФ діяло "перемир’я", приурочене до пам’ятних дат Другої світової війни. Воно передбачало повне припинення бойових дій, а також проведення масштабного обміну полоненими.

Однак попри офіційно оголошену паузу, на окремих ділянках фронту бойові дії тривали, хоча їхня загальна інтенсивність дещо знизилася.

При цьому президент США Дональд Трамп вважає, що оголошене перемир'я між Росією та Україною може продовжитися і після 11 травня.

