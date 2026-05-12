ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна збиває 80% ракет і 90% дронів, - Федоров

09:40 12.05.2026 Вт
2 хв
Федоров назвав головну загрозу для ППО, яку ще не вдалося здолати
aimg Олена Чупровська
Україна збиває 80% ракет і 90% дронів, - Федоров Фото: ППО України перехоплює 90% "Шахедів" після найважчої зими (GettyImages)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Україна навчилась збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

Читайте також: В ISW пояснили, як окупанти використали перемир'я на фронті

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва та побачив, як Україна захищає небо.

Федоров продемонстрував Пісторіусу позицію "малої" ППО та енергетичний об'єкт у Києві, який постраждав від російських атак.

Також міністру оборони Німеччини показали:

  • засоби протидії дронам типу "Шахед";
  • мобільні вогневі групи;
  • технології для знищення ворожих цілей.

За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України.

"Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу "Шахед". Основна ціль - українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - заявив міністр.

Україна збиває 80% ракет і 90% дронів, - ФедоровФото: (t.me/zedigital)

Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО.

Берлін поставляв ракети для "Patriot", фінансував механізм PURL та запустив ініціативу з термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період.

"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему", - підкреслив Федоров.

Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет.

Балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом. Та разом з Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми - через додаткові ракети "Patriot", механізм PURL і створення власної європейської протибалістичної спроможності.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що фронт стабілізовано, а відсоток збиття дронів досяг 90% - Україна вийшла з найважчої зими із кращими позиціями.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що Rheinmetall разом із компанією Destinus запускає власне виробництво крилатих ракет в ЄС - як альтернатива американським аналогам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Михайло Федоров Атака дронів
Новини
Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"
Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"
Аналітика
На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну