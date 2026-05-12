Україна збиває 80% ракет і 90% дронів, - Федоров

Україна навчилась збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва та побачив, як Україна захищає небо.

Федоров продемонстрував Пісторіусу позицію "малої" ППО та енергетичний об'єкт у Києві, який постраждав від російських атак.

Також міністру оборони Німеччини показали:

засоби протидії дронам типу "Шахед";

мобільні вогневі групи;

технології для знищення ворожих цілей.

За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України.

"Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу "Шахед". Основна ціль - українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - заявив міністр.

Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО.

Берлін поставляв ракети для "Patriot", фінансував механізм PURL та запустив ініціативу з термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період.

"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему", - підкреслив Федоров.

Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет.

Балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом. Та разом з Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми - через додаткові ракети "Patriot", механізм PURL і створення власної європейської протибалістичної спроможності.