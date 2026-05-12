Украина сбивает 80% ракет и 90% дронов, - Федоров

Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда Россия вдвое увеличила количество атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев и увидел, как Украина защищает небо.

Федоров продемонстрировал Писториусу позицию "малой" ПВО и энергетический объект в Киеве, который пострадал от российских атак.

Также министру обороны Германии показали:

средства противодействия дронам типа "Шахед";

мобильные огневые группы;

технологии для уничтожения вражеских целей.

По словам Федорова, прошедшая зима стала одной из самых тяжелых для Украины.

"Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа "Шахед". Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", - заявил министр.

Фото: (t.me/zedigital)

Федоров назвал Германию одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО.

Берлин поставлял ракеты для "Patriot", финансировал механизм PURL и запустил инициативу по срочной передаче ракет со складов европейских стран в самый критический зимний период.

"Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему", - подчеркнул Федоров.

Сейчас Украина перехватывает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет.

Баллистические ракеты остаются самым сложным вызовом. Но вместе с Германией Украина работает над решением этой проблемы - через дополнительные ракеты "Patriot", механизм PURL и создание собственной европейской противобаллистической способности.