Украина сбивает 80% ракет и 90% дронов, - Федоров
Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда Россия вдвое увеличила количество атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.
Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев и увидел, как Украина защищает небо.
Федоров продемонстрировал Писториусу позицию "малой" ПВО и энергетический объект в Киеве, который пострадал от российских атак.
Также министру обороны Германии показали:
- средства противодействия дронам типа "Шахед";
- мобильные огневые группы;
- технологии для уничтожения вражеских целей.
По словам Федорова, прошедшая зима стала одной из самых тяжелых для Украины.
"Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа "Шахед". Основная цель - украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", - заявил министр.
Федоров назвал Германию одним из ключевых лидеров в усилении украинской ПВО.
Берлин поставлял ракеты для "Patriot", финансировал механизм PURL и запустил инициативу по срочной передаче ракет со складов европейских стран в самый критический зимний период.
"Каждая такая ракета спасала жизни и помогала защищать украинскую энергосистему", - подчеркнул Федоров.
Сейчас Украина перехватывает около 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет.
Баллистические ракеты остаются самым сложным вызовом. Но вместе с Германией Украина работает над решением этой проблемы - через дополнительные ракеты "Patriot", механизм PURL и создание собственной европейской противобаллистической способности.
Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что фронт стабилизирован, а процент сбития дронов достиг 90% - Украина вышла из самой тяжелой зимы с лучшими позициями.
Тем временем РБК-Украина сообщало, что Rheinmetall вместе с компанией Destinus запускает собственное производство крылатых ракет в ЕС - как альтернатива американским аналогам.