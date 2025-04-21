Україна завтра потрапить у топ найтепліших країн Європи: прогноз синоптиків

Україна буде однією з найтепліших країн Європи завтра, 22 квітня. Але вже скоро в країні похолоднішає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи - протягом дня очікується +20...+26 градусів. У нічні години ще холоднувато", - розповіла вона.

За словами Діденко, дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат, а більша частина нашої території - сухо та сонячно.



Україна буде однією з найтепліших країн Європи (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві та найближчими днями

У Києві у вівторок очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів. Найближчими днями в Україні буде тепло.