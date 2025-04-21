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Україна завтра потрапить у топ найтепліших країн Європи: прогноз синоптиків

Україна, Понеділок 21 квітня 2025 13:57
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Україна завтра потрапить у топ найтепліших країн Європи: прогноз синоптиків Фото: синоптик розповіла про погоду 22 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна буде однією з найтепліших країн Європи завтра, 22 квітня. Але вже скоро в країні похолоднішає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи - протягом дня очікується +20...+26 градусів. У нічні години ще холоднувато", - розповіла вона.

За словами Діденко, дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат, а більша частина нашої території - сухо та сонячно.
Україна завтра потрапить у топ найтепліших країн Європи: прогноз синоптиків
Україна буде однією з найтепліших країн Європи (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві та найближчими днями

У Києві у вівторок очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів. Найближчими днями в Україні буде тепло.

Похолодання в Україні

В суботу, 26 квітня до України наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12...+18 градусів.

"У неділю, 27 квітня, атмосферні фронти виштовхає з України антициклон, тому буде повсюди сухо, навіть сонячно, проте прохолодно", - зазначила синоптик.

Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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