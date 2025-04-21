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Украина завтра попадет в топ самых теплых стран Европы: прогноз синоптиков

Украина, Понедельник 21 апреля 2025 13:57
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Украина завтра попадет в топ самых теплых стран Европы: прогноз синоптиков Фото: синоптик рассказала о погоде 22 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина будет одной из самых теплых стран Европы завтра, 22 апреля. Но уже скоро в стране похолодает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы - в течение дня ожидается +20...+26 градусов. В ночные часы еще холодновато", - рассказала она.

По словам Диденко, дожди 22 апреля вероятны в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат, а большая часть нашей территории - сухо и солнечно.
Украина завтра попадет в топ самых теплых стран Европы: прогноз синоптиков
Украина будет одной из самых теплых стран Европы (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве во вторник ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов. В ближайшие дни в Украине будет тепло.

Похолодание в Украине

В субботу, 26 апреля в Украину приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12...+18 градусов.

"В воскресенье, 27 апреля, атмосферные фронты вытолкает из Украины антициклон, поэтому будет повсюду сухо, даже солнечно, однако прохладно", - отметила синоптик.

Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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