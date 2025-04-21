Украина завтра попадет в топ самых теплых стран Европы: прогноз синоптиков

Украина будет одной из самых теплых стран Европы завтра, 22 апреля. Но уже скоро в стране похолодает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы - в течение дня ожидается +20...+26 градусов. В ночные часы еще холодновато", - рассказала она.

По словам Диденко, дожди 22 апреля вероятны в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат, а большая часть нашей территории - сухо и солнечно.



Украина будет одной из самых теплых стран Европы (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве во вторник ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов. В ближайшие дни в Украине будет тепло.