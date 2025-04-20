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В Україну йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра і найближчий тиждень

Україна, Неділя 20 квітня 2025 13:05
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В Україну йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра і найближчий тиждень Фото: синоптик дала прогноз на 21 квітня та розповіла, коли похолоднішає в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 21 квітня, як і весь наступний тиждень в Україні буде тепла погода. А на майбутніх вихідних прийдуть зміни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"21 квітня в Україні багато сонця, тепла, до +20....+24 градусів, і лише в Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами", - розповіла вона.

У Києві у понеділок очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 градусів.

Якою буде погода в Україні протягом тижня

Тиждень в Україні буде теплим, денна температура повітря становитиме +20...+24 градуси.

"У кінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря", - зазначила синоптик.

Зокрема, у суботу, 26 квітня, до +14...+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27 квітня, до +10...+16 градусів.

Похолодання в Україні

Тепло, яке прийшло в Україну на Великдень, 20 квітня, затримається приблизно на тиждень.

За словами синоптиків, найближчими днями переважно суху погоду забезпечуватиме зона підвищеного тиску.

До 24 квітня по всій країні збережеться тепла погода, однак уже з 25 по 28 квітня очікується поступове похолодання, яке спершу охопить західні області.

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