Україна не завдаватиме ударів по території Росії ракетами GLSDB, - Резніков

"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що США схвалили постачання в Україну ракет великої дальності GLSDB до 150 кілометрів.

Зазначимо, що 3 лютого США офіційно надали черговий великий пакет військової допомоги для України.

Пізніше у Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму.

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