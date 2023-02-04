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У Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму

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Субота 04 лютого 2023 03:55
У Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму Фото: Представник Пентагону Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Україна самостійно повинна вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону Патріка Райдера під час пресконференції.

Так, бригадний генерал ВПС США відповів на запитання журналістів, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах РФ у Криму.

Райдер зазначив, що боєприпаси дадуть можливість ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані.

"Що стосується українських планів стосовно операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці - ред.) головні в цьому", - вказав представник Пентагону.

Водночас генерал підкреслив, що не має наміру обговорбювати можливі майбутні операції. Однак додав, що проводилася робота, аби забезпечити можливості, які дозволять захисникам України "бути ефективними на полі бою".

Нагадаємо, США офіційно надають черговий великий пакет військової допомоги для України.

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