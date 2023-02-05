Украина не будет наносить удары по территории России ракетами GLSDB, - Резников

"Мы всегда официально говорим нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставляемое иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", - заявил он.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США одобрили поставки в Украину ракет большой дальности GLSDB до 150 километров.

Отметим, что 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Позже в Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма.

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