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Дозволять стріляти далі. У Пентагоні підтвердили передачу Україні ракет GLSDB

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Субота 04 лютого 2023 23:23
Дозволять стріляти далі. У Пентагоні підтвердили передачу Україні ракет GLSDB Фото: Представник Пентагону Патрік Райдер (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Олег Васьків

У новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання до України ракет великої дальності до 150 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Патріка Райдера.

"Ми передаємо GLSDB, які дозволять Україні відвойовувати свої території", - зазначив бригадний генерал.

Таким чином Райдер відповів на запитання журналістів про те, чи ці снаряди надають Києву, щоб звільнити Крим.

Нагадаємо, 3 лютого США офіційно надали черговий великий пакет військової допомоги для України.

Пізніше у Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму.

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