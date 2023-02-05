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Україна не завдаватиме ударів по території Росії ракетами GLSDB, - Резніков

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Київ, Неділя 05 лютого 2023 16:09
Україна не завдаватиме ударів по території Росії ракетами GLSDB, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не використовуватиме зброю більшої дальності, обіцяну Сполученими Штатами, для ударів по території Росії. Вони будуть використовуватися для ударів лише по російських підрозділах на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що США схвалили постачання в Україну ракет великої дальності GLSDB до 150 кілометрів.

Зазначимо, що 3 лютого США офіційно надали черговий великий пакет військової допомоги для України.

Пізніше у Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму.

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