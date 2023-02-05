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Украина не будет наносить удары по территории России ракетами GLSDB, - Резников

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Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 16:09
Украина не будет наносить удары по территории России ракетами GLSDB, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина не будет использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами, для ударов по территории России. Они будут использоваться для ударов только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы всегда официально говорим нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставляемое иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", - заявил он.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США одобрили поставки в Украину ракет большой дальности GLSDB до 150 километров.

Отметим, что 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Позже в Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма.

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