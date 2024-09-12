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Україна зацікавлена у списаній військовій техніці. Сибіга переговорив з італійським колегою

Четвер 12 вересня 2024 15:07
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Україна зацікавлена у списаній військовій техніці. Сибіга переговорив з італійським колегою Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Сергій Пишкін

Україна зацікавлена в отриманні списаної військової техніки від союзників. В тому числі й від Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги в Twitter.

"Дружня розмова з Антоніо Таяні (голова МЗС Італії, - ред.). Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Обговорили прискорення наступного пакета військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України", - написав міністр.

Він відзначив, що під час переговорів, висловив зацікавленість української сторони у списаній італійській військовій техніці.

Зокрема сторони:

  • відзначили хороші перспективи для подальшої співпраці між нашими оборонними галузями;
  • скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН);
  • обговорили питання українських дітей, на тлі російської агресії тимчасово проживають в Італії.

Допомога Італії Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія надає Україні значну підтримку. Як приклад, Рим поставляв Києву різні види зброї, включно із зенітними ракетами, протитанковими ракетами, кулеметами, мінометами і бронетехнікою.

За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, під час засідання НАТО, наступного року, у 2025-му, її країна збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро.

Також раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T у рамках нового пакета допомоги

Списана техніка партнерів

Додамо, що 10 вересня Сибіга також проводив перемовини зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Тоді ж він також наголосив, що Україна зацікавлена у списаному обладнанні, у тому числі у великій кількості списаної бронетехніки, та інших зразків.

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